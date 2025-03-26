Госдума отклонила петербургский проект о скидках на штраф за неоплату парковки

Депутаты Государственной думы на заседании 26 марта отклонили петербургский законопроект, предлагающий дать регионам право ввести скидку в 50 % при погашении штрафов за неоплаченную парковку в течение 20 дней, сообщил "Коммерсант".

Согласно данным об итогах голосования в Госдуме, проект поддержали всего 76 депутатов. Этого не хватило для прохождения документа во второе чтение. Среди парламентариев от Петербурга за петербургский законопроект проголосовали Елена Драпеко (СРЗП), Сергей Миронов (СРЗП) и Сергей Пантелеев (КПРФ).

Законопроект о скидках на оплату штрафов за парковку еще в 2023 году подготовили депутаты городского ЗакСа Всеволод Беликов, Антон Соловьев, Алексей Макаров, Андрей Рябоконь и Алексей Цивилев. В пояснительной записке авторы документа указывали, что похожие скидки предусмотрены при быстрой оплате штрафов за нарушение ПДД. Отсутствие же такой скидки в случае неоплаты платной парковки вызывает непонимание у петербуржцев и гостей города. ЗакС одобрил направление проекта в Госдуму в апреле 2024 года.

В правительстве поддерживали петербургский проект при условии его доработки. Аналогичный отзыв поступал и из профильного комитета Госдумы, однако в феврале 2025 года тот же комитет рекомендовал отклонить инициативу. В отзыве говорится, что предложенные меры о скидке носят лишь точечный характер, а более предпочтительно было бы провести комплексную работу с регионами и Минюстом для проработки изменений в КоАП о полномочиях субъектов РФ в сфере административного законодательства.

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