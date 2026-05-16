"Макс" станет обязательным сервисом дистанционной учебы в школах и техникумах

Национальный мессенджер "Макс" станет обязательным инструментом для организации дистанционного обучения в российских школах и техникумах, сообщил 16 мая ТАСС со ссылкой на документ правительства. В правилах электронного обучения появится пункт о "многофункциональном сервисе обмена информацией", под которым подразумевается "Макс". Российские университеты и вузы также смогут использовать мессенджер помимо государственной информационной системы "Современная цифровая образовательная среда" для работы со студентами в дистанционном формате.

"При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования организация взаимодействия участников образовательных отношений обеспечивается использованием многофункционального сервиса обмена информацией", — приводит информагентство выдержку из документа правительства.

Соответствующие поправки вносятся в постановление правительства "Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ".

"Макс" получил статус национального мессенджера в конце июня 2025 года. В октябре 2025 года власти Петербурга поручили школам перевести учебные и родительские чаты из образовательного приложения "Сферум" в "Макс". В тот период объявили о начале интеграции родительских чатов в систему MAX на территории Ленинградской области.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру