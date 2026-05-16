Новый посол Монголии обсудил с Григорьевым участие в ПМЭФ

Председатель комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев провел рабочую встречу с новым чрезвычайным и полномочным послом Монголии в России Дуламсурэнгийном Даваой, сообщила 16 мая пресс-служба ведомства. Во время переговоров он обсудил с Григорьевым развитие сотрудничества между страной и городом, а также взаимные визиты делегаций.

В комитете сообщили, что представители Петербурга посетили Монголию с культурно-деловой миссией и приняли участие в выставке на Неделе горнодобывающей отрасли в Улан-Баторе в середине апреля. Монгольская делегация, в свою очередь, планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году.

Даваа приступил к работе посла в начале мая. Нынешняя дипломатическая миссия стала для него второй в России. Десять дней назад он также встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко для обсуждения партнерства между двумя государствами.

Петербург и Монголия поддерживают дипломатические отношения и работают над их дальнейшим развитием. С ноября 2014 года Улан-Батор является городом-партнером Северной столицы, тогда стороны подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве. В середине марта комитет по внешним связям провел рабочее совещание с представителями российского посольства в Монголии для обсуждения визита петербургской делегации в страну.

