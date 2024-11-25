Суд обязал собственника законсервировать солодовню "Новой Баварии"

Петроградский районный суд частично удовлетворил иск КГИОП к собственнику здания солодовни пивоваренного завода "Новая Бавария" Сергею Кузнецову, сообщили 25 ноября в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Среди прочего комитет требовал установить размер неустойки за неисполнение решения суда на уровне 20 тысяч рублей в месяц, однако суд снизил эту сумму вдвое.

Как следует из сообщения суда, в соответствии с охранным обязательством Кузнецов должен был выполнить консервацию здания в срок до 18 октября 2023 года, включая первоочередные противоаварийные работы. Проведенная комитетом в феврале 2024 года проверка показала, что требования исполнены не были.

КГИОП обратился в суд с требованием обязать собственника выполнить работы в течение девяти месяцев. Суд удовлетворил просьбу, однако постановил уменьшить величину неустойки до 10 тысяч в месяц.

Ранее стало известно об обысках у сотрудников ООО "Марина" по делу о злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ). Компания реализует проект строительства плавучих домов в Галерной гавани. В июне суд запретил компании проводить работы на время рассмотрения иска, поступившего от КГИОП. Дело о неисполнении судебного решения было связано с возможным нарушением вынесенного запрета на строительство.

Фото: ЗАКС.Ру