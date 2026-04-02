МО №72 официально стал МО "Николаевский"

В Петербурге МО "№72" закончил формальную процедуру смены названия. В ЕГРЮЛ с 31 марта указывается МО "Николаевский". На изменения в муниципалитете обратил внимание в беседе с ЗАКС.Ру экс-глава округа Павел Швец. Заместитель главы муниципалитета Максим Воронин рассказал ЗАКС.Ру, что муниципалитет в скором времени начнет менять данные на сайте и в соцсетях. Сейчас ресурсы МО по-прежнему с "номерным" названием.

"Да, как раз прошли изменения в налоговой, теперь наши документы соответствуют закону. Теперь уже документы будут от "Николаевского". В ближайшее время займемся изменениями визуала", - поделился Воронин в беседе с корреспондентом.

Депутаты муниципального совета МО "Николаевский" приняли решение сменить название в августе 2025 года. Отказ от "номерного" обозначения аргументировали просьбами жителей. Тогда в соцсетях муниципалитета провели голосование, предложив жителям варианты для новой "вывески" МО №72. Например, в качестве альтернативы предлагались названия "Международный", "Фарфоровский", "Софийский", однако в опросе победил вариант "Никольский". Выбор в пользу этого варианта муниципалы объяснили исторической связью округа с железной дорогой из Петербурга в Москву (раньше она называлась Николаевской), а также существованием на территории МО №72 одноименного поселка в 1920-1930-х годах. Некоторые жители муниципалитета к переменам отнеслись негативно. Подробнее о том, как муниципалы меняли название округа, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сейчас в Петербурге остаются шесть муниципальных образований с номером в названии. Изначально все 111 округов имели номерные обозначения, но со временем муниципалитеты решили от них отказаться в пользу более звучных и символических названий, связанных с историей или географией округа. Помимо МО №72, в 2025 году свое название сменил МО "№15". Теперь он называется МО "Суздальское".

