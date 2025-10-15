ЗакС принял закон о переименовании МО № 15 в МО "Суздальское"

Депутаты Заксобрания Петербурга 15 октября в третьем, окончательном чтении приняли закон о смене названия МО № 15 на МО "Суздальское", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

"Наименование "Суздальское" соответствует историко-культурному контексту, обладает благозвучием и простотой в употреблении, отражает местную идентичность и способствует формированию территориального бренда, а также является уникальным в рамках административного деления Санкт-Петербурга", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

После вступления закона в силу муниципалитету предстоит провести работу по актуализации документов, в том числе внести изменения в устав. В беседе с ЗАКС.Ру депутат, председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов рассказал, что смена названия МО не повлечет крупных затрат. В основном деньги потребуются на вывеску муниципалитета и новую печать.

Процесс смены названия занял у муниципалов чуть больше полугода. Голосование среди жителей округа провели в конце марта 2025 года. Референдум местного масштаба проводили с помощью сервиса госуслуг, принять участие в нем могли лишь граждане, проживающие в МО № 15. В качестве альтернативных вариантов для смены названия также предлагали "Восточно-Шуваловский" и "Воронцовский". За "Суздальское" проголосовали 95% опрошенных. Законопроект внесли в Заксобрание в середине июня.

— Сама тенденция похвальная. Несмотря на относительно небольшой размер муниципалитетов, значимых и узнаваемых топонимов на территории, которые могли бы стать именем собственным муниципалитета, более чем достаточно, — полагает Беликов.

Не считая МО № 15, в Петербурге осталось шесть муниципалитетов, сохранивших "номерное" наименование. В скором времени их станет еще меньше. В начале осени в парламент внесли инициативу о смене названия МО № 72.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру