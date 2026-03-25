Тест по русскому языку в Петербурге сдал 61% детей-мигрантов

В Петербурге 61% детей иностранцев, поступающих в первые классы, успешно сдали тестирование на знание русского языка и поступили в школы в 2025-2026 учебном году, сообщила начальник отдела общего образования городского комитета по образованию Анна Грубская 25 марта во время пресс-конференции ТАСС, посвященной кампании по приему детей в образовательные учреждения Петербурга. Всего в процедуре приняли участие 999 детей.

Тестирование проходит в рамках обновленных правил приема детей иностранных граждан, действующих с 1 апреля 2025 года. Изменения затронули как перечень необходимых документов для приема ребенка в школу, так и обязательную проверку уровня владения русским языком. В ходе пресс-конференции Грубская объяснила, в каких случаях дети иностранных граждан обязаны проходить тестирование и какая степень знания русского языка необходимо для успешного прохождения теста.

"Для детей, которые планируют пойти в первый класс, тестирование проводится только в устной форме. Ребенку нужно назвать предметы, изображенные на иллюстрации, составить небольшой текст, ответить на вопросы учителя. Задания достаточно простые. Потому что, когда ребенок идет в первый класс, важно понять, знает ли он русский язык, понимает ли он его, это важно для освоения программы", - приводит ТАСС слова Грубской.

По данным начальника отдела общего образования комитета по образованию Петербурга, часть детей не справилась с тестированием с первого раза и направлена на дополнительные занятия, в том числе организованные школами. В ряде случаев родители решили отложить поступление ребенка на следующий учебный год и планируют повторно подать документы в приемную кампанию 2026-2027 года.

В период прошлой кампании по приему детей в школы Петербурга комитет по образованию сообщил о 50% детей иностранцев, поступающих в образовательные учреждения города и сдавших тестирование на знание русского языка. Всего тестирование прошли 514 детей, однако с тестом справилась только половина из них - 257 человек. Также сообщалось, что часть детей не допустили к процедуре из-за непрохождения проверки документов.

В конце октября 2025 года вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко в ходе прямой линии заявил, что в петербургские школы поступило менее 500 детей иностранных граждан. Также он озвучил обновленную статистику по тестированию детей-мигрантов. По его информации, в связи с дезадаптацией и незнанием русского языка тестирование не сдали около тысячи человек.

