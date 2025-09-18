Участник программы "Время героев" пройдет стажировку в Колпинской администрации

В администрации Колпинского района Петербурга с 1 октября начнет стажироваться участник программы "Время героев" Сергей Сангулия, сообщил в своих соцсетях глава района Николай Гордей. Куратором Сангулии в рамках программы стала вице-губернатор Наталья Чечина. В прошлом Сангулия работал в правоохранительных органах.

"Сегодня представил коллегам участника городской программы "Время героев", жителя Колпинского района Сергея Сангулию. Сергей — человек с колоссальным опытом. Выпускник юрфака СПбГУ, полковник полиции, ветеран боевых действий, который более 20 лет посвятил службе в органах внутренних дел, пройдя путь от оперативного работника до заместителя руководителя управления", - написал Гордей 18 сентября.

Чем именно будет заниматься Сангулия, в сообщении Гордея не уточняется. Ранее он трудился в МВД. Возглавлял 80-й отдел полиции Колпинского района, последние годы занимал должность заместителя начальника 5-го отдела управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти петербургского Главка.

В 2011 году Сангулия спас из горящей квартиры многоэтажного дома в Колпино 31-летнего мужчину. Тогда Сангулия был командиром взвода ДПС. После этого его представили к награде "За отвагу на пожаре". Это не единственное упоминание полицейского в СМИ. В 2013 году он выступал в качестве подставного покупателя во время оперативных действий по поимке возможных похитителей дорогостоящего генератора.

"Время героев Санкт-Петербурга" - губернаторская программа по подготовке участников специальной военной операции к работе на государственной службе.

Константин Леньков / Фото: Николай Гордей