Бельскому передали побывавший в космосе флаг ЗакСа

Летчики-космонавты Сергей Крикалёв и Иван Вагнер вручили спикеру Законодательного собрания Александру Бельскому побывавший на орбите флаг городского парламента, сообщил парламентарий 16 октября. Передача состоялась на торжественной церемонии открытия X форума "КосмоСтарт" в Музее космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко на территории Петропавловской крепости.

"К нам вернулся юбилейный флаг Заксобрания, побывавший на борту Международной космической станции. 150 дней на орбите!" — написал Бельский в своем telegram-канале.

Флаг на МКС отправили с пусковой площадки Байконура в ноябре 2024 года, запуск приурочили к 30-летию городского парламента. На космодром тогда прибыла делегация ЗакСа в составе Бельского и депутатов Павла Иткина и Павла Крупника. В декабре космонавты поздравили Заксобрание с юбилеем, развернув при этом полученное знамя. На землю флаг вернулся 20 апреля.

До своего космического путешествия флаг успел побывать на Эльбрусе, на Северном полюсе и на атомной подводной лодке.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Александра Бельского