Бельский с коллегами отправил символ 30-летия ЗакСа на орбиту

С космодрома в Байконуре 21 ноября стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-29". Корабль должен доставить на МКС новогодние подарки для космонавтов и флаг с символикой 30-летия Законодательного собрания Петербурга. Знамя лично на площадке передали депутаты городского парламента: спикер Александр Бельский и депутаты Павел Крупник и Павел Иткин. О том, что символику юбилея парламента хотят отправить в космос, ЗАКС.Ру писал накануне.

"Рад был стать частью события. Байконур — основная космическая гавань нашей страны, передовой научно-испытательный комплекс, который продолжает двигать Россию и весь мир по пути прогресса. Побывать в месте, откуда в космос отправлялись Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и другие легендарные люди — непередаваемые впечатления. Россия — мощь. Мы первые: были и навсегда останемся", - написал Бельский в своем Telegram-канале.

Отдельно спикер поблагодарил госкорпорацию "Роскосмос" за предоставленную возможность. В рамках своего короткого визита на Байконур петербургские депутаты встретились с главой администрации города Константином Бусыгиным и заместителем директора административного департамента "Роскосмоса" Денисом Вотоновским. С ними парламентарии обсудили особенности работы в городе федерального значения, фактически расположенном на территории другого государства. "Уютный город, куда хочется вернуться", - резюмировал Бельский.

Это вторая "заграничная" поездка Бельского за этот месяц. В начале ноября он к коллегами отправился в Южно-Африканскую Республику, чтобы обменяться опытом с местными органами законодательной власти. За это время председатель парламента пропустил два заседания ЗакСа.

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Александра Бельского