Бельский отправился на Байконур

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский пропускает второе заседание парламента подряд, обратил внимание корреспондент ЗАКС.Ру. Очередное заседание 20 ноября в одиночестве вел вице-спикер Николай Бондаренко. Его коллега вице-спикер Павел Иткин тоже отсутствовал. Как выяснил ЗАКС.Ру, парламентарии отправились на космодром Байконур. Вместе с ними полетел лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник.

В пресс-службе парламента уточнили, что петербургские парламентарии примут участие в запуске ракеты. Судя по официальным ресурсам "Роскосмоса", на 21 ноября там планируют запустить грузовой корабль "Прогресс МС-29" ракетой-носителем "Союз-2.1а". Старт запланирован на 15:22.

Глава пресс-службы ЗакСа Наталья Жохова в беседе с ЗАКС.Ру предположила, что на Байконуре депутаты передадут в груз памятный флаг к 30-летию Заксобрания. Каких-либо подробностей она не добавила, предложив дождаться официальной информации завтра, 21 ноября.

В 2024 году флаг с символикой 30-летия парламента побывал уже во многих местах. Например, его поднимали на вершину Эльбруса. Кроме того, знамя должно добраться до Северного полюса - туда его доставит атомный ледокол "50 лет Победы".

Напомним, предыдущее заседание парламента Бельский пропустил из-за командировки в Южно-Африканскую Республику, где обменивался опытом с местными парламентариями.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру