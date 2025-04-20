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Новости 17:44

Иткин сообщил о возвращении флага Заксобрания из космоса

фото ЗакС политика Иткин сообщил о возвращении флага Заксобрания из космоса

Флаг Законодательного собрания Петербурга вернулся из осмоса, сообщил 20 апреля глава фракции ЛДПР Павел Иткин в своем Telegram-канале. Символика была запущена на МКС с космодрома Байконур в ноябре 2024 года.

"Сегодня на землю вернулся флаг Законодательного собрания Санкт-Петербурга!" — написал парламентарий.

Иткин был в числе депутатов, доставивших на космодром созданное в честь 30-летия ЗакСа полотнище. Кроме него, в делегацию вошли тогда спикер городского парламента Александр Бельский и лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник.

В декабре знамя развернули российские космонавты на МКС. Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов записали поздравление петербургских депутатов с 30-летием ЗакСа. До этого флаг успел побывать на западной вершине горы Эльбрус и в Долине гейзеров на Камчатке. Также полотнище отправляли на Северный полюс.

Андрей Казарлыга, фото: Законодательное собрание


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Иткин Павел Михайлович 
Крупник Павел Анатольевич 




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