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Новости 18:07

Космонавты развернули флаг ЗакСа Петербурга на орбите

фото ЗакС политика Космонавты развернули флаг ЗакСа Петербурга на орбите

Российские космонавты на борту Международной космической станции записали поздравление в честь 30-летия Законодательного собрания Петербурга. Видео, опубликованное 12 декабря в Telegram-канале спикера парламента Александра Бельского, запечатлело, как экипаж разворачивает флаг ЗакСа.

Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов пожелали петербургским депутатам мира, здоровья и благополучия.

"На протяжении многих лет вы принимаете важнейшие законы, обеспечивающие социальное, экономическое и культурное развитие Санкт-Петербурга, отстаивая интересы и выражая волю жителей города", - сказал Вагнер.

Флаг парламента доставили на космодром Байконур в ноябре депутаты во главе с Бельским. Тогда было объявлено, что символ ЗакСа отправят в космос в рамках празднования юбилея.

фото: Telegram-канал Бельского


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