Собственники жилья смогут через МФЦ заявить о неучастии в собраниях

В Петербурге собственники жилья смогут воспользоваться МФЦ для того, чтобы сообщить о своем неучастии в голосовании по смене управляющей компании или по изменению формы управления многоквартирным домом, сообщили 16 октября в администрации губернатора. Ранее это можно было сделать только через портал "Наш Петербург" или при личном обращении в Госжилинспекцию.

"Теперь подать сообщение можно в любом МФЦ Санкт-Петербурга (за исключением центров оказания услуг для бизнеса, специализированных и мобильных офисов)", — сообщили в Смольном.

Предполагается, что подобная мера позволит повысить прозрачность процедуры проведения общих собраний собственников жилья. Первоначально проект запустили в сентябре 2025 года на территории Адмиралтейского района. Идею сочли удачной и распространили на МФЦ по всему Петербургу.

Всего за время работы сервиса для подачи заявлений на портал "Наш Петербург" обратились более 37 тысяч человек с жалобами на фальсификацию участия в собраниях собственников. Всего ничтожными удалось признать более 450 собраний, что коснулось полумиллиона жителей города.

Проблема фальсификации протоколов собраний собственников существует не первый год. В конце 2024 года спикер Законодательного собрания Александр Бельский высказывался за жесткое наказание для недобросовестных предпринимателей. За полтора года до этого лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин заявил о том, что подозревает управляющую компанию в подделке его подписи в протоколе. В сентябре 2025 года на рассмотрение Заксобрания поступил проект поправок в Жилищный кодекс, согласно которым предлагается разрешить инициировать собрания для выбора способа управления домом либо выбора управляющей компании только собственникам, чьи данные хранятся в ГИС ЖКХ. Авторы считают, что это позволит защитить права собственников от действий недобросовестных УК.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного