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Новости 14:58

Бельский: Фальсификация протоколов собраний жильцов требует жесткого наказания

фото ЗакС политика Бельский: Фальсификация протоколов собраний жильцов требует жесткого наказания

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский считает, что введение уголовной ответственности за фальсификацию протоколов собственников жилья станет жестком, но справедливым наказанием для недобросовестных управляющих компаний.  Ранее с соответствующим федеральным законопроектом выступили депутаты городского парламента.

"Полагаю, что введение в уголовное законодательство специальной нормы поможет охладить головы некоторым "бизнесменам", которые в погоне за максимальной прибылью забывают о том, что они работают именно для жителей", - подчеркнул Бельский.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга выступили с инициативой о введении уголовной ответственности за фальсификацию решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.

Проект закона предполагает штраф до 300 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за один-два года, а также возможность лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В случае подлога, совершенного группой лиц или с использованием служебного положения, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет с дополнительным штрафом до 500 тысяч рублей или в размере дохода за три года.

Бельский выразил уверенность, что инициатива найдет поддержку среди парламентариев в других регионах России.

фото: ЗАКС.Ру


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