В ЗакСе предложили обезопасить от мошенничества собрания собственников жилья

Законодательное собрание рассмотрит федеральную инициативу, призванную защитить права владельцев помещений в многоквартирных домах. Авторы проекта считают, что сведения об инициаторах собраний собственников жилья должны находиться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Поправки вносятся в Жилищный кодекс. Сейчас инициировать внеочередное собрание собственников жилья в многоквартирном доме может любой владелец. В то же время бывают случаи, когда собрания созывают лица, не имеющие жилья в определенном доме. Также наблюдались факты подделки подписей жильцов, от имени которых проводятся собрания. Подобные ситуации приводят к нарушению прав собственников и провоцируют судебные разбирательства, отмечают законотворцы.

Положить конец подобным коллизиям авторы законопроекта предлагают при помощи государственной инфосистемы. Они предлагают прописать в Жилищном кодексе требование о том, чтобы инициировать собрания для выбора способа управления домом или же выбора управляющей компании могли только собственники, чьи данные хранятся в ГИС ЖКХ.

"Предлагаемые изменения в ЖК РФ позволят обеспечить большую прозрачность принятия решений по выбору способа управления МКД и (или) выбору управляющей организации, а также позволят правоохранительным органам иметь достоверную информацию об инициаторах ОСС в случаях проведения проверок при выборе способа управления МКД и (или) выборе управляющей организации", — говорится в пояснительной записке.

Подписи под законопроектом поставили депутаты от "Единой России" Всеволод Беликов, Николай Бондаренко, Валерий Гарнец и Денис Четырбок. В случае рассмотрения инициативы в Госдуме правом представлять интересы Петербурга планируют наделить всех четверых парламентариев.

Проблема нарушений при проведении собраний собственников существует не первый год. Так, в 2022 году Государственная жилищная инспекция сообщала о получении четырех тысяч жалоб от петербуржцев на нарушения при выборе управляющей компании. В декабре 2024 года в ЗакС поступил законопроект об уголовной ответственности за фальсификацию протоколов ОСС, позже с похожей инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Марченко. В мае 2025 года депутат Алексей Зинчук предложил лишить управляющие компании права инициировать ОСС по вопросу выбора способа управления домом.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру