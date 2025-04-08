Решение о призыве  армию будет действовать в течение года

Государственная дума 8 апреля приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Речь идет о случаях, когда соответствующее решение было принято, однако призывник по каким-либо причинам не был отправлен в ряды Вооруженных сил.

Законопроект был внесен на рассмотрение Думы группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Согласно тексту инициативы, сейчас при выполнении плана по призыву в армию военкоматы отменяют значительную часть вынесенных решений. Это создает неудобства для призывников и усиливает нагрузку на членов призывных комиссий, говорится в пояснительной записке.

Теперь же решения будут действовать в течение года после их вынесения. Повторное прохождение медосвидетельствования, психологического отбора и заседания призывной комиссии в такой ситуации не потребуется.

Как передает ТАСС, в беседе с журналистами Картаполов сообщил о том, что новые нормы вступят в силу с момента опубликования закона и "будут распространяться на призыв весенний, который сейчас идет".

Помимо этого, ко второму чтению проекта были одобрены поправки о праве добровольцев на отсрочку от призыва и на освобождение от военных сборов. "Добровольцы, участвовавшие в боевых действиях не менее шести месяцев, будут полностью от призыва освобождены", — говорится в сообщении Госдумы.

Весенняя призывная кампания стартовала в России 1 апреля, она продлится до 15 июля. Как рассказал врио начальника организационно-мобилизационного управления штаба Ленинградского военного округа Андрей Ефремов, кампания будет проходить с использованием электронных повесток. В Петербурге подлежат призыву примерно три тысячи человек, сообщил военком города Марат Урмансов в конце марта.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру