Милонов обнаружил подозрительные яблоки в супермаркете

Депутат Государственной думы Виталий Милонов во время похода за продуктами в супермаркет обнаружил на полке яблоки, облитые, по его наблюдению из перцового баллона, применяемого в самообороне. Своей находкой парламентарий поделился с подписчиками в социальных сетях. Депутат обратился в колл-центр магазина, однако там нарушений не выявили.

"Едва не купил своим детям яблоки, отравленные ядовитым газом. Накануне стал невольным инспектором организации по запрету химического оружия в магазине. <...> Покупая яблоки, заметил, что они облиты странной жидкостью. Как выяснилось позднее, перцовым газом", – написал Милонов 20 октября.

Внимание депутата привлекли яблоки сорта гольден. Милонову показалось, что не них есть некие следы. Как депутат определил, что их облили именно из перцового баллона, он не уточнил.

"Некоторые плоды имеют естественные особенности — они не влияют на их качество и безопасность. Проверили ваше обращение: товар соответствует стандартам качества", – говорится в ответе торговой сети на обращение депутата.

Подобную ситуацию парламентарий назвал недопустимой. Где именно находится магазин, он не уточнил, но отметил, что покупает там продукты для своей семьи не первый год.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру