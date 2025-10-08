Госдума приняла в I чтении законопроект о распределении студентов медвузов

Депутаты Госдуму в ходе пленарного заседания 8 октября приняли в первом чтении законопроект, обязывающий студентов, поступающих на бюджет по программам высшего медицинского и фармацевтического образования, заключать договор о целевом обучении, сообщил ТАСС. Если выпускник не заключил соответствующий договор, ему предстоит пройти трёхлетнюю программу наставничества в организациях, оказывающих бесплатную медпомощь.

Согласно законопроекту, студенты-бюджетники должны будут в течение первого года обучения заключить договор о целевом обучении при наличии таких предложений и при соответствии студента предъявляемым требованиям. Правило затронет также восстановившихся студентов, студентов, которые перевелись на бюджет, и студентов-целевиков, с которыми заказчики не стали заключать договор или расторгли его. Если в течение первого года предложения от заказчиков не поступили, обязанность заключить договор перейдёт на оставшийся период обучения.

Если студент не смог заключить договор, он сможет перевестись с бюджетной формы обучения на платную. В случае, если студенту так и не поступили предложения или он не попал под критерии заказчиков, обязанность заключать договор будет снята.

За нарушение условий договора о целевом обучении и за его расторжение предусматривается ответственность. Если заказчик или студент не исполнили обязанность по трудоустройству, расторгли договор в одностороннем порядке или просто отказались заключать его, им предстоит выплатить компенсацию в размере не менее чем за первый год обучения и штраф в двукратном размере компенсации.

При этом договор может содержать пункт, по которому со студента снимаются обязательства, если он заключает новый договор с тем же заказчиком при переходе из бакалавриата в магистратуру, а из магистратуры - в ординатуру или на программу ассистентуры-стажировки.

Выпускники медицинских и фармацевтических образовательных программ, которые прошли первичную аккредитацию и не заключали договор о целевом обучении, в течение трёх лет должны будут работать в организациях, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь. Над ними будет осуществляться программа наставничества. Если наставничество выпускника не осуществлялось или длилось менее трёх лет, они должны будут повторно принять участие в программе до достижения трёхлетнего срока после окончания действия первичной аттестации.

Напомним, законопроект был внесён в Госдуму в конце августа. При этом о разработке Минздравом такой инициативы стало известно в феврале 2025 года.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру