Минздрав хочет сделать все бюджетные места в медвузах целевыми

Студентов, поступающих на бюджет по программам высшего медицинского и фармацевтического образования, хотят обязать заключать договор о целевом обучении, сообщил 26 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России. Ведомство уже разработало соответствующий законопроект.

"Предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми, обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава.

При этом, если студент нарушит условия договора о целевом обучении, ему придётся выплатить государству денежную компенсацию в размере стоимости обучения, а также штраф в двукратном размере компенсации. Такие же условия будут распространяться на выпускников программ среднего профессионального образования. В свою очередь, заказчика целевого обучения также будет ждать ответственность в случае расторжения договора в одностороннем порядке или невыполнения обязательства по трудоустройству выпускника.

Студент-выпускник сможет продолжить обучение без отработки, если он решит продолжить обучение на следующей образовательной ступени, заключив целевой договор с тем же заказчиком.

В ведомстве подчеркнули, что комиссия по законопроектной деятельности кабмина уже одобрила разработанный Минздравом законопроект. Если инициатива будет принята, то закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Напомним, о разработке Минздравом соответствующих поправок стало известно в феврале 2025 года. При этом последние годы подобные предложения периодически высказывают законодатели разных уровней.

Так, в 2023 году в Совет законодателей был направлен законопроект об обязательной отработке по распределению всеми студентами-бюджетниками с полной выплатой расходов государства на их обучение в случае отказа. До этого в 2018 году депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов предлагал обязать студентов-бюджетников отработать в госкомпаниях срок, равный длительности их обучения в вузе.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру