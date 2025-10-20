Госдума в приоритетном порядке рассмотрит ужесточение наказания за диверсии

Законопроект об ужесточении ответственности за диверсионную деятельность будет рассмотрен в приоритетном порядке, заявил 20 октября председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Инициатива появилась в электронной базе парламента днем в понедельник, подписи под ней поставили 419 депутатов. Документ направлен на рассмотрение в комитет по государственному строительству и законодательству.

"Законопроект рассмотрим в приоритетном порядке. Речь идет об обеспечении безопасности государства, его граждан. В условиях специальной военной операции решение таких задач требует от нас дополнительных действий", — приводит слова Володина пресс-служба Думы.

Спикер отдельно подчеркнул, что в роли соавторов проекта выступили представители всех думских фракций. По его мнению, это свидетельствует об одинаковом понимании депутатами "необходимости усиления защиты страны от диверсионно-террористических угроз".

Законопроект предусматривает ряд поправок в Уголовный кодекс, ужесточающих ответственность за диверсионную и террористическую деятельность. Авторы предлагают отменить сроки давности по преступлениям диверсионной направленности, запретить условное осуждение за участие в диверсионных сообществах, а также ввести иные изменения в УК. В частности, инициатива предполагает возможность пожизненного лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в террористическую или диверсионную деятельность.

По словам вице-спикера ГД Ирины Яровой, количество зарегистрированных случаев диверсий в 2024 году в девять раз превысило показатели 2022 года. При этом наблюдается серьезный рост случаев вовлечения несовершеннолетних в диверсионные сообщества и диверсионную деятельность. "Одновременно мы понижаем возраст уголовной ответственности, что должно остановить тех, кто идет осознанно на совершение этих опасных преступлений, рассчитывая избежать ответственности, и ограничит возможности для вовлечения молодежи", — отметила Яровая.

Законопроект получил поддержку правительства России. Верховный суд в своем отзыве сообщил, что не имеет "концептуальных замечаний и предложений" к представленному тексту.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру