В Госдуме предложили штрафовать за рекламу нелегальных онлайн-казино

Группа депутатов от "Единой России" во главе с председателем комитета по молодежной политике Артёмом Метелевым внесли пакет законопроектов о борьбе с нелегальными онлайн-казино, сообщил 8 октября ТАСС. Их рекламу хотят запретить, а нарушителей запрета – штрафовать.

Пунктами о запрете рекламы онлайн-казино хотят дополнить законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О средствах массовой информации". Таким образом, рекламировать игорные сайты будет нельзя как в интернете, так и в СМИ.

За нарушение этого запрета предлагается ввести штрафы. Согласно проекту поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, граждан будут штрафовать на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, должностных лиц – от 200 до 500 тысяч рублей, а юрлиц – от 1 до 5 млн рублей. За повторное нарушение размеры штрафов составят от 200 до 500 тысяч рублей, от 500 тысяч до 1,5 млн рублей и от 5 до 7 млн соответственно.

Ещё один законопроект подразумевает наказание за распространение в интернете информации об организаторах азартных игр, азартных играх и лотереях. Для физлиц предлагается ввести штраф в размере от 20 до 30 тысяч, для должностных лиц – от 50 до 200 тысяч рублей, а для юрлиц – от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей. За повторное нарушение граждан оштрафуют на сумму от 200 до 500 тысяч рублей, должностных лиц – от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, а юридических лиц – от 5 до 7 млн рублей.

Правительство России поддержало законопроекты при условии, что инициативы доработают в соответствии с замечаниями кабмина.

Напомним, в 2024 году Метелев сообщал о разработке законопроектов о запрете рекламы онлайн-казино. Тогда депутат сравнил их рекламу с содействием в его организации.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру