Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВВС

Губернатор Петербурга Александр Беглов 12 августа поздравил жителей города с Днем Военно-воздушных сил. Текст поздравление был опубликован пресс-службой Смольного.

"Сегодня наша страна чествует военных летчиков, всех кто посвятил себя защите воздушных рубежей нашей Родины. <…> Мы гордимся мужеством наших летчиков, штурманов, мы уверены в профессионализме, готовности решать самые сложные задачи наших конструкторов, всех авиационных специалистов", - говорится в тексте поздравления.

Беглов напомнил, что 12 августа был выбран Днем ВВС, так как в этот день в 1912 году был учрежден штат воздухоплавательной части Генштаба русской армии. Он отметил, что военные летчики принимали участие в защите Родины уже в годы Первой Мировой и Великой Отечественной войн. Губернатор подчеркнул, что в сражениях Ленинградской битвы и обороне Ленинграда авиация сыграла особую роль.

В публикации отмечается, что в наши дни личный состав ВВС участвует в спецоперации. На ВВС также возложена защита воздушных рубежей Родины. Так, небо Петербурга охраняет 6-я Краснознамённая армия ВВС и ПВО, отметил Беглов. Губернатор также подчеркнул, что в Петербурге готовят инженерные кадры для Военно-воздушных сил России, в частности, этим занимается Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского.

Свое поздравление с этим праздником также опубликовал спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский.

"Благодарю всех, кто выбрал доблестный путь военного авиатора. Ваши профессионализм, дисциплина, решительность — надежный щит Родины. Особые слова признательности — ветеранам и участникам боевых действий, которые уже передали героические традиции и прямо сейчас служат в непростых условиях", - написал Бельский в своем Telegram-канале.

Напомни, 2 августа Беглов поздравил горожан с Днем Воздушно-десантных войск. В поздравлении губернатор отметил, что именно Петербург считается "колыбелью крылатой пехоты".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру