Беглов поздравил горожан с Днем ВДВ

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города по случаю Дня Воздушно-десантных войск, который традиционно отмечается в России 2 августа. Глава города напомнил, что Северная столица считается "колыбелью крылатой пехоты", где в 1931 году был сформирован первый десантный отряд.

"В наши дни десантники выполняют самые сложные задачи на фронтах специальной военной операции, проявили беспримерную храбрость и доблесть, доказывая верность девизу: "Никто, кроме нас!" Ветераны ВДВ ведут в нашем городе активную военно-патриотическую работу, передают традиции войскового товарищества молодому поколению", - говорится в обращении.

Утром по случаю даты торжественные мероприятия прошли в сквере Василия Маргелова. В них приняли участие депутаты Законодательного собрания, в частности, спикер парламента Александр Бельский, единороссы Андрей Горшечников, Юрий Гладунов, Игорь Высоцкий и другие. Также среди собравшихся был вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру