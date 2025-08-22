Смольный расторг договор на строительство перинатального центра на Вавиловых

Правительство Петербурга расторгло соглашение о государственно–частном партнёрстве (ГЧП) на создание перинатального центра на улице Вавиловых, сообщил 22 августа "Деловой Петербург". Причиной называется высокая стоимость проекта.

Решение о расторжение договора было принято еще в феврале. В городском комитете по инвестициям его связали со "значительным увеличением размера капитальных затрат по проекту" и "изменением макроэкономичской ситуации". Чиновники отметили, что условия соглашения предусматривали возможность его досрочного прекращения. В этом случае частный партнёр получит компенсацию в размере затрат на проектирование. О какой сумме идет речь – в комитете не сообщили.

При этом положительное заключение по проекту было выдано Главгосэкспертизой еще в январе 2025 года. В комитете по инвестициям отметили, что утвержденная проектная документация будет передана городу. Там подчеркнули, что, в случае наличия в будущем бюджетных средств и потребности в строительстве перинатального центра, город может вернуться к рассмотрению реализации проекта, в частности, за счёт включения его в адресную инвестиционную программу.

Напомним, новый центр должны были возвести на месте старого роддома на улице Вавиловых, который закрылся в 2013 году. Изначально город планировал построить новое здание за счёт бюджетных средств, однако со временем было решено привлечь инвестора. Соглашение с АО "ГК "ЕКС"" о реализации проекта было подписано в ходе ПМЭФ-2019. Тогда ожидалось, что перинатальный центр будет открыт до 2023 года, позднее срок перенесли на 2026 год.

Ожидалось, что совокупный объем инвестиций в проект составит 15 млрд рублей. Из них 5 млрд рублей должны были поступить из федерального бюджета. В 2022 года Минфин и Минздрав договорились выделить Петербургу эти средства в течение 2023-2025 годов.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру