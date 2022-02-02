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Новости 20:16

Смольному выделят 5 млрд рублей на создание перинатального центра в Калининском районе

фото ЗакС политика Смольному выделят 5 млрд рублей на создание перинатального центра в Калининском районе

Минфин и Минздрав договорились с петербургским правительством о предоставлении городу из федерального бюджета 5 млрд рублей, которые должны будут пойти на создание перинатального центра в доме 12 по улице Вавиловых. Деньги будут выделяться частями в течение 2023–2025 годов, о чем сообщает пресс-служба Смольного. До 2010-х годов в не используемом сегодня здании функционировал родильный дом № 17. Отмечается, что губернатор Александр Беглов придает проекту будущего современного медучреждения большое значение. 

"Мы вкладываем значительные средства в программы поддержки материнства и детства, сохранение женского здоровья, создание современных медицинских центров. <...  >Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Софинансирование поможет городу выполнить обязательства по концессионному соглашению", - приводятся его слова.

Ожидается, что реконструкция здания завершится в течение 2026 года, после чего новый центр станет передовым медучреждением города, рассчитанным на 260 коек. В нем смогут трудоустроиться около тысячи медицинских специалистов.

Отметим, что закрытие роддома в первой половине 2010-х годов сильно осложнило жизнь жителям севера Петербурга, которые стали вынуждены ездить за перинатальной помощью в другие районы. Возле заброшенного здания неоднократно проходили акции протеста.


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