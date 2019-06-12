В Калининском районе состоялся народный сход за строительство нового роддома

У дверей закрытого шестой год подряд роддома №17 Калининского района прошла протестная акция местных жителей: семьи, живущие на севере города, лишены возможности родить ребенка в специализированных условиях шестой год подряд. О нынешней ситуации и настроениях десятков жителей, собравшихся на акции, рассказала активист Калининского района и борец за строительство нового роддома Марианна Бакан.

"Сейчас нам вроде как наконец нашли инвестора, но сроки какие-то космические - 2034 год как окончание проекта. Построят, скорее всего, быстрее, но примут мам ненамного раньше, чем 2034 год, и это очень поздно", - обрисовала она отдаленное будущее так, как его рисуют чиновники.

По словам Бакан, проблема состоит не только в отсутствии действующего роддома: само по себе заброшенное здание очень опасно ввиду того, что оно ветхое, что там любят лазить подростки и что внутри "царят грибок и инфекция". Активистка убеждена, что дом необходимо сносить как можно скорее - вместо того, чтобы выделять миллионы на "какой-то очередной спортивный праздник или День района".

Отметим, что в Приморском, Калининском и Выборгском районах нет ни одного государственного родильного дома, который бы функционировал.

Здание роддома №17 фактически заброшено более пяти лет. Жительницы северных районов все это время ездят рожать, по их словам, чаще всего в Кронштадт и в центр Петербурга.

Подобного рода акции, связанные с борьбой за права рожениц, проходили возле проблемного роддома осенью 2018 года. Одну из них посетил депутат ЗакСа Михаил Амосов.

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