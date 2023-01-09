Смольный определился со сроками строительства перинатального центра на севере города

Чиновники из петербургского правительства подписали соглашение о государственно-частном партнерстве с ООО "Современные перинатальные технологии". В его рамках к 2027 году на улице Вавиловых в Калининском районе должен быть возведен современный медицинский центр. Факт заключения сделки высоко оценил губернатор Александр Беглов.

"Совместными усилиями мы создаем современное медучреждение, основным направлением деятельности которого станет помощь населению для повышения репродуктивного здоровья, роста рождаемости и предупреждения генетических заболеваний", - приводит его слова пресс-служба Смольного.

Как уже сообщалось в прошлом году, в проект вложат порядка 15 млрд рублей. Новое учреждение даст рабочие места примерно тысяче людей. Услуги гражданам перинатальный центр будет предоставлять по системе ОМС.

Напомним, что в 2013 году на улице Вавиловых был закрыт роддом № 17, вследствие чего жителям Калининского района приходится пользоваться аналогичными учреждениями в других районах.