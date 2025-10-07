Петербургский Следком возбудил два уголовных дела о фейках про армию

Следователи из Петроградского района возбудили сразу два уголовных дела по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК). В пресс-службе ведомства 7 октября сообщили о поиске подозреваемых, не указывая их имен. По информации ЗАКС.Ру, одной из них является активистка Александра Ронкина.

"Одна из подозреваемых 42-летняя местная жительница, являясь членом нежелательной в России организации, в апреле 2025 года разместила ложную информацию в социальной сети", - говорится в сообщении Следкома.

Второе уголовное дело связано с "аналогичной" публикацией другой фигурантки. Она, по данным СК, разместила пост в интернете в июне 2023 года.

Ронкину могут считать причастной к деятельности организации, которая по требованию прокуратуры была признана нежелательной в декабре 2022 года. В январе 2023 года соответствующую отметку Минюст внес в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В Генпрокуратуре ранее утверждали, что деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" государства.

Сейчас следователи устанавливают местонахождение подозреваемых. Ронкина, судя по публикациям в ее соцсетях, находится за границей. Обеим вменяется публикация недостоверных сведений о российской армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (п. "д", ч. 2 ст. 207.3 УК). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру