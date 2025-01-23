Бельский и депутаты ЗакСа отправились в командировку в зону СВО

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский отправился в 20-ю гуманитарную командировку на прифронтовые территории и в зону СВО. Об этом он сообщил 23 января в своем Telegram-канале.

Вместе с Бельским отправились депутаты ЗакСа Юрий Гладунов, Константин Чебыкин и Александр Новиков. По словам председателя, главная цель поездки - привезти новый груз бойцам Ленинградского полка.

Бельский поделился впечатлениями от города Валуйки в Белгородской области, в котором под командованием полководца Николая Ватутина в годы Великой Отечественной войны Белгород освобождали от вражеских солдат, и назвал его "легендарным".

Депутаты также возложили цветы к мемориалу, посвященному детям войны. "Огромный трепет, неуемная скорбь и вместе с тем бесконечная гордость за наше Отечество", - написал Бельский.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках выплаты жители блокадного Ленинграда получат по 55 тысяч рублей.

фото из Telegram-канала Александра Бельского