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Новости 17 июля 2025, 17:05

В крепости Ивангорода стартовали ремонтные работы

фото ЗакС политика В крепости Ивангорода стартовали ремонтные работы

Противоаварийные работы ведутся на двух башнях в крепости Ивангорода, рассказал 17 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Речь идет о Воротной и Провиантской башнях, следует из сообщения в его Telegram-канале.

Специалисты должны будут расчистить кладку обеих башен от растительности и разрушающего раствора. За этим последует укрепление стен, восстановление утраченных элементов и обработка камней защитным составом.

Стены крепости сложены из местного известняка с добавлением валунов.

Как отметил Дрозденко, сейчас государственную экспертизу проходит проект реставрации Большого амбара. Работы на объекте должны стартовать в 2025 году.

Ранее стало известно о планах масштабной реставрации зданий Эрмитажа. По словам директора музея Михаила Пиотровского, проект растянется на долгий срок и будет иметь большую теоретическую и научную важность.

Андрей Казарлыга, фото: Александр ДроZденко / Telegram


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