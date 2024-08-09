Поляков на "прямой линии" рассказал про бани и метро

Кадр из трансляции правительства Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в течение часа в эфире телеканала "Санкт-Петербург" отвечал на вопросы горожан по темам, которые он курирует в Смольном: транспорт и промышленность. Также в ходе беседы речь зашла о ненормальных айфонах и банях в Курортном районе. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Очередная "прямая линия" с членами правительства началась с упоминаний триллионного бюджета Петербурга. В частности, вице-губернатор Кирилл Поляков напомнил зрителям, как изменились городские финансы по сравнению с 2019 годом, когда начался первый губернаторский срок Александра Беглова.

"В 2019 году доходы бюджета были всего 530 миллиардов рублей, и тогда была поставлена задача добиться к 2024 году доходов бюджета в один триллион. С учетом, того, что мы задачи добились в 2022 году, то есть мы еще не разучились пятилетку за три преодолевать", - заявил Поляков во время своего вступительного слова.

В зону ответственности чиновника входит работа лишь двух комитетов: комитета по транспорту, а также комитета по промышленной политике, инновациям и торговли. Большинство вопросов, прозвучавших в студии, были посвящены в основном комтрансу, но начали все же с торговли.

Торговля

Первое обращение было от предпринимателя, который открыл ИП в марте 2023 года. Спустя год после приобретения такого статуса молодой человек решил поинтересоваться, какие меры поддержки Петербург может оказать малому бизнесу. Поляков пояснил, что не зная отрасли, не может конкретно рассказать про конкретные решения для бизнеса, поэтому описал положение дел в общих чертах.

"Действительно, действует большая широкая палитра мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Сложно конкретно ответить Владу, потому что надо понимать в какой он отрасли, потому что для каждой отрасли есть свои направления поддержки. У нас сегодня порядка двух миллионов предпринимателей работают в сфере малого и среднего бизнеса. Действует личный кабинет. Порядка 130 тысяч пользователей сегодня зарегистрированы на портале ЦРПП. Это Центр развития поддержки предпринимательства, где можно оформить, соответственно, заявки на все эти льготы, которые есть, плюс у нас действуют фонды, фонды микрофинансирования…", - сказал Поляков.

Следом он рассказал об успешности проекта "Петербургский дизайн", запущенного два года назад. Сейчас на мультибрендовых площадках в трех торговых центрах, включая крупнейший ТЦ "Галерея", петербургские дизайнеры могут представить свои коллекции. Некоторые предприниматели смогли после успешного старта на этом проекте открыть собственные бутики, поделилися Поляков.

"Мало того, мы проводим постоянно форумы, на которых слушаем наших предпринимателей, какие меры поддержки нужны, какие востребованы, какие можно убрать. Потому что, ну, как многие малые предприниматели говорят, главная мера поддержки от государства - это не мешать. Вот мы стараемся действовать в этой парадигме", - подытожил член правительства.

Промышленность

Развитие петербургской промышленности, по рассказам Полякова, тоже не стоит на месте. Из городских флагманов отрасли он выделил Обуховский завод, где в скором будущем изготовят два проходческих щита для строительства метрополитена.

"Не секрет, что на территории России их никогда не производили. Последние щиты, которые у нас работают, они производились на Украине. И на сегодняшний день встала острая потребность приобретения оборудования для того, чтобы развивать нашу сеть метрополитена. И Обуховский завод взялся за это, разработал щит и уже в этом году, в сентябре месяце, первый будет передан метростроевцам в опытную эксплуатацию", - поделился чиновник.

Из других достижений в шортлисте Полякова - гидроцилиндры для петербургских мостов. Раньше они были немецкие, но теперь городское производство постепенно будет замещать импортные агрегаты на отечественные. Также он отметил судостроение и фармацевтику.

Добрая тема про бани

Один из вопросов был посвящен баням, точнее, одной конкретной, расположенной в Лисьем Носу. Полякова попросили ускорить процесс восстановления бани, в которой в начале июля 2024 года был пожар. Без участия Полякова заведение не начнет работать - пожаловалась жительница.

"Ну, очень добрая тема такая про бани. <...> По конкретно в Лисьем Носу. Я сам там лично был, меня там даже местные жители заметили. В этом году где-то в декабре-январе мы откроем первую очередь. Одно отделение и, соответственно, коммуникации в порядок приведем и в следующем году закончим уже полное восстановление с кровлей, фасадами там со всем объемом работ, которые необходимы для того, чтобы это баня возобновила работу", - пообещал Поляков.

Чиновник напомнил, что в 2025 году работы по восстановлению затронут 32 городские бани.

Самокаты

Не обошлось и без обсуждения средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, которые 1 августа запрещено парковать в центральных районах города. Поляков рассказал, что запрет будет действовать минимум до конца года, а дальше городские власти будут анализировать полученный опыт. По его данным, порядка двух миллионов человек имеют аккаунты в кикшеринговых сервисах.

"80% жителей Васильевского острова, например, это решение поддержали. Вот недавний опрос. Все очень довольны, что теперь можно спокойно, безопасно выйти из подъезда, не боясь, что пролетающий мимо какой-нибудь, значит, несознательный товарищ на самокате, иногда бывает их там и по двое, а это уже больше 100 килограмм … летит, врежется и нанесет какие-то увечья. Поэтому мера эта продуманная, она, соответственно, на сегодняшний день принята точно до конца года. Посмотрим, как она будет работать вот по завершению нашего туристического сезона", - добавил он.

Электробусы и электрички

К началу трансляции в комментариях к анонсу множество вопросов было посвящено изменением дорожной разметки на проспекте Науки на севере города. Жители жаловались, что теперь в этом месте стало неудобно разворачиваться, что привело к росту случаев нарушений правил дорожного движения и аварий. Поляков подчеркнул, что подобные возмущения похожи на споры о самокатах: одним нравится - а другим не очень. Он напомнил, что город делает акцент прежде всего на комфорте пешеходов и удобстве использования общественного транспорта. На Комендантском проспекте подобные выделенные линии планируется ввести в следующем году.

"Поэтому мера это была вынужденная и мы сейчас смотрим как это работает, смотрим каким образом поменять такты на светофоре для того, чтобы была более удобная возможность развернуться и, соответственно, сделать повороты налево. Поэтому выделение полос для общественного транспорта эффективно для именно общественного транспорта", - объяснил "транспортный" вице-губернатор.

Некоторые жители интересовались опытом использования электробусов зимой. По словам Полякова, беспокоиться об этом не нужно - аккумуляторы и пассажиры не замерзнут. Действительно актуальная проблема в этой сфере - дефицит водителей. Сейчас город готов приглашать специалистов из других регионов, чтобы обучить их. Также активно зазывают на эти позиции женщин, подчеркнул Поляков. Для них создаются специальные комнаты отдыха. Еще вице-губернатор анонсировал расширение списка маршрутов тактовых электричек. В скором времени чаще станут ходить поезда между Девяткино и Финляндским вокзалом.

Метро

В части развития петербургского метрополитена вопросы были посвящены станции метро "Фрунзенская", которая теперь недоступна из-за масштабной реконструкции. Одна из жительниц посетовала, что сносить вестибюль не стоит из-за его исторической ценности. К моменту, когда этот вопрос прозвучал в эфире городского канала, вестибюль уже начали демонтировать. В новом здании на этом месте собираются разместить также единый диспетчерский центр.

"Весь этот транспортный комплекс нужно безопасно обслуживать. Исходя из этого было принято решение, что необходимо строить новый единый диспетчерский центр, где будет полностью обеспечиваться безопасность, комфортность движение на всех линиях метрополитена в режиме так называемого "круглого зала" когда все диспетчера друг друга видят и, соответственно, в режиме прямого диалога идет управление. В случае если какие-то происходят ситуации непредвиденные, там поезд сломался в тоннеле , еще что-то - сразу же мгновенно происходит реакция, потому что там же находятся все необходимые службы", - сказал Поляков.

Также чиновник рассуждал об удобстве оплаты проезда на городском общественном транспорте, в частности, о том, что оказаться в метро можно будет с помощью телефона, но не любого, а "нормального". В понимании Полякова - iPhone к таким не относится.

"Что касается системы оплаты, конечно, все это развивается у нас сегодня во всех транспортных средствах и в метрополитене можно рассчитаться всеми там типами платежных карт в том числе если у кого-то значит не Apple, а нормальный телефон. Можно заплатить через NFC, ну или любые другие способы. Электронная оплата, она тоже на сегодняшний день действуют на всех видах подвижного состава. Мы совершенствованием, конечно, занимаемся, прислушиваемся к пожеланиям, которые нам поступают. Идея виртуального подорожника, скажем так, она на сегодняшний день, ну, в стадии такого осмысления и реализации", - заявил вице-губернатор.

Еще он напомнил про планы города установить оборудование в метро для "оплаты лицом". Правда, без упоминаний технологий американской Apple тут тоже не обошлось.

"Также мы подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме с нашими банками, нашим акционерным банком "Россия" и Сбербанком, по введению бесконтактной оплаты проезда, ну метод FaceID, все его знают", - присовокупил Поляков.

FaceID была представлена американской компанией в 2017 году. У других производителей аналогичная технология называется иначе. Возвращаясь к теме метро - первыми технологию сканирования лица опробуют на сотрудниках метрополитена.

Константин Леньков / Кадр из трансляции правительства Петербурга