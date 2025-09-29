Дрозденко поздравил Руденю с назначением на пост полпреда президента в СЗФО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил Игоря Руденю с назначением на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Текст поздравления опубликовала пресс-служба администрации региона 29 сентября.

"Примите мои искренние поздравления с назначением на высокий и ответственный пост полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. <…> Желаю Вам здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в работе на благо Северо-Запада и всей России!" – говорится в тексте обращения.

По словам главы Ленобласти, опыт работы Рудени на посту губернатора Тверской области, а также понимание проблем и потребностей жителей российских регионов помогут ему на новой должности. Дрозденко также подчеркнул, что поддержка нового полпреда президента в СЗФО и конструктивное взаимодействие с регионом поспособствуют развитию Ленобласти.

Напомним, свои поздравления Рудене также направил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Руденю своим полномочным представителем в СЗФО 29 сентября. Его предшественник в этой должности Александр Гуцан на прошлой неделе занял пост генерального прокурора. При этом бывший генпрокурор Игорь Краснов перешёл на должность председателя Верховного суда.

Анастасия Луценко / Фото: сайт правительства Тверской области