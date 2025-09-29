ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 29 сентября 2025, 14:43

Беглов поздравил нового полпреда президента в СЗФО Руденю с назначением

Губернатор Петербурга Александр Беглов 29 сентября поздравил Игоря Руденю с назначением на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Текст обращения опубликовал Смольный. 

"Талантливый руководитель, на посту губернатора Тверской области вы внесли большой вклад в экономическое и социальное развитие этого важного региона России. Новое назначение – свидетельство высокого доверия к вам президента России, признание вашего высокого профессионализма и готовности в полную силу трудиться на благо Отечества", - говорится в телеграмме. 

Глава Петербурга выразил надежду, что город при поддержке Рудени сможет выполнить все задачи, поставленные президентом, а также реализовать проекты федерального значения.

Отметим, в прошлом Беглов неоднократно встречался с Руденей будучи полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе. 

Президент России Владимир Путин 29 сентября назначил Руденю на должность своего полномочного представителя в СЗФО. С 2016 года Руденя возглавлял Тверскую область. До этого около десяти лет он трудился в правительстве России. 

