Фонтанка: Кехман ушел с поста худрука Михайловского театра

Владимир Кехман больше не занимает должность художественного руководителя Михайловского театра, сообщила 16 января "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Трудовой договор расторгли по соглашению сторон.

По сообщению издания, исполнять обязанности худрука предстоит Александру Соловьеву. Он был в театре дирижером и музыкальным руководителем.

Отметим, что на сайте учреждения Кехман по-прежнему указан в качестве художественного, а Соловьев — музыкального руководителя. В 2007 году Кехман пришел в Михайловский театр на должность генерального директора. Пост художественного руководителя он занимал с 2015 года.

Также с 2021 по 2025 годы Кехман был гендиректором московского МХАТ имени Горького. С этого поста его сняли в сентябре. Сам театральный деятель в июле был обвинен в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при реконструкции старой сцены МХАТ. Позже обыски по делу прошли в здании Михайловского театра.

Соловьев стал главным дирижером театра в 2019 году, а в 2022 году также стал музыкальным руководителем театра. До этого, в 1995-2010 годах, был вторым дирижером Московского государственного академического камерного хора под управлением Владимира Минина. Позже работал дирижером-стажером Большого театра. Также он сотрудничал с Центром оперного пения Галины Вишневской и рядом оркестров и на протяжении многих лет занимался преподавательской деятельностью. Имеет звание профессора кафедры хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

UPD: В Михайловском театре подтвердили факт перестановок в руководстве. "С 16 января исполняющим обязанности художественного руководителя Михайловского театра назначен музыкальный руководитель — главный дирижер театра Александр Соловьев", — говорится в опубликованном сообщении.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного