Савельев: Около половины авиапассажиров предпочтут ВСМ после ее запуска

Чуть менее половины существующего пассажиропотока авиарейсов между Петербургом и Москвой перейдет на Высокоскоростную железнодорожную магистраль, поделился оценкой 19 ноября вице-премьер Виталий Савельев. Заявление прозвучало на форуме "Транспорт России" в качестве ответа на вопрос о том, сохранится ли потребность в авиационном сообщении между двумя городами после запуска ВСМ.

"Конечно, сохранится. Мы оцениваем, что потери будут примерно половина пассажиропотока, которая перейдет на ВСМ", — приводит слова Савельева ТАСС.

По оценке вице-премьера, приблизительно 45-48 % от существующего пассажиропотока откажутся от авиаперелетов в пользу ВСМ. В абсолютных цифрах речь идет о примерно 3,5 млн пассажиров.

Согласно существующим планам, ВСМ должны ввести в эксплуатацию в 2028 году. Время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут. Строительные работы стартовали в прошедшем сентябре.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру