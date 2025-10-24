Число мигрантов в Петербурге сократилось на четверть с начала 2025 года

Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учёт в Петербурге, снизилось на 24%. Всего с начала 2025 года мигранты совершили в Северной столице около двух тысяч преступлений. Такие данные привел первый заместитель прокурора Петербурга Виктор Винецкий во время заседания коллегии прокуратуры города 23 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, на 20,2% увеличилось число мигрантов, снятых с учёта. Также сократилось количество выданных разрешений на проживание и видов на жительство.

Полицейские регулярно проводят рейды по выявлению нелегальных иностранцев. Так, утром 24 октября силовики проверили Сенной рынок, где обнаружили 21 мигранта с нарушениями правил пребывания в России.

Накануне вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко во время прямой линии рассказал, что сейчас в городе не наблюдается большого числа происшествий, связанных с иностранными гражданами. Также он пожаловался, что СМИ часто обходят вниманием положительные инфоповоды с участием мигрантов.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру