Полиция искала нелегалов на Сенном рынке

Сотрудники полиции провели профилактический рейд по выявлению нелегальных мигрантов на территории Сенного рынка, сообщили 24 октября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. С собой увезли каждого десятого из числа проверенных.

Проверке силовиков подверглись 200 человек, из которых у 150 имелось иностранное гражданство. Проблемы с нарушением режима пребывания в России обнаружили у 21 мигранта, их увезли в отделения полиции для привлечения к административной ответственности.

"Решается вопрос о принудительном выдворении правонарушителей", — уточнили в полицейском Главке.

Правоохранители регулярно устраивают рейды для выявления нелегалов. Так, в конце сентября проверке подверглись стройки на юго-западе Петербурга. Позже поиски нарушителей привели силовиков в сельскую местность в Гатчинском и Лужском районах Ленобласти.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)