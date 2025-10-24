ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 24 октября 2025, 10:24

Полиция искала нелегалов на Сенном рынке

фото ЗакС политика Полиция искала нелегалов на Сенном рынке

Сотрудники полиции провели профилактический рейд по выявлению нелегальных мигрантов на территории Сенного рынка, сообщили 24 октября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. С собой увезли каждого десятого из числа проверенных.

Проверке силовиков подверглись 200 человек, из которых у 150 имелось иностранное гражданство. Проблемы с нарушением режима пребывания в России обнаружили у 21 мигранта, их увезли в отделения полиции для привлечения к административной ответственности.

"Решается вопрос о принудительном выдворении правонарушителей", — уточнили в полицейском Главке.

Правоохранители регулярно устраивают рейды для выявления нелегалов. Так, в конце сентября проверке подверглись стройки на юго-западе Петербурга. Позже поиски нарушителей привели силовиков в сельскую местность в Гатчинском и Лужском районах Ленобласти.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама