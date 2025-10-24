На депутата Колтушского поселения Мухину составили два протокола

Два протокола об административном правонарушении составили на депутата Колтушского городского поселения, экс-кандидата в губернаторы Ленобласти от Компартии Ларису Мухину, сообщил 24 октября глава фракции КПРФ в Законодательном собрании региона Иван Апостолевский. По словам парламентария, ей вменяют организацию публичного мероприятия без уведомления властей (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) и изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением законодательства о выборах и референдумах (ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ).

По словам Апостолевского, в первом случае Мухиной вменяют организацию публичного мероприятия в поддержку сохранения карьера "Дубровка", где собираются построить комплекс по переработке отходов. Во втором случае речь идет о распространении агитационных футболок в поддержку Мухиной на выборах губернатора Ленобласти.

"Нет ни одного доказательства, что Лариса лично распространяла эти футболки. Люди из разных районов области носили их по собственной инициативе, что законом не запрещено", — высказал мнение Апостолевский.

Напомним, Мухина была выдвинута Компартией на выборы губернатора Ленобласти в 2024 году. В начале августа ей отказали в регистрации из-за недостаточного количества подписей муниципальных депутатов в ее поддержку.

Андрей Казарлыга / Фото: Избирательная комиссия Ленинградской области