
Муниципал 24 октября 2025, 19:22

МО "Коломяги" начнет отмечать день муниципалитета в первую субботу июня

фото ЗакС политика МО "Коломяги" начнет отмечать день муниципалитета в первую субботу июня

Муниципальный совет МО "Коломяги" приняло решение об утверждении новой даты – Дня Коломяг. "День рождения" округа начнут отмечать в первую субботу июня, сообщили в соцсетях муниципалитета. Засдеание депутатов, на котором рассматривался вопрос, прошло 22 октября. С инициативой о праздновании дня муниципалитета выступил депутат Олег Глущенко.  

"Наш округ — это не только многоквартирные дома, улицы и дворы, но и люди с их уникальной энергией, судьбами и историями. Всё живое, как известно, когда-то появляется на свет, и у каждого есть свой день рождения. В связи с этим возникла идея — попробовать найти в истории Коломяг тот день, который стал бы символом начала нашего микрорайона, чтобы все его жители могли собраться и отпраздновать этот важный момент", – цитируют Глущенко в муниципалитете. 

Конкретных дат, которые бы ознаменовали основание поселения муниципалы в архивах истории найти не смогли. Единственная дата, которую они смогли обнаружить – октябрь 1930 года, когда территория будущего округа была передана Ленинграду. 

"Предлагаю взять за основу первую субботу июня, так как почти все собственники этих земель, положившие начало строительству и поселению, родились в конце весны или в начале лета. А год основания передачи этих земель графу Андрею Ивановичу Остерману в вечное владение - 1726 год", – говорится в сообщении МО.

Предполагается, что в следующем году 6 июня муниципалы отметят 300-летие с момента передачи земель и начала заселения территории. 

Ранее день муниципального образования утвердили в МО "Волковское".

Константин Леньков / Фото: МО "Коломяги"


