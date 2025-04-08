В МО "Волковское" ищут Волковых и Волчковых по случаю Дня муниципалитета

Депутаты муниципального совета МО "Волковское" решили установить 11 мая Днем муниципального образования. В преддверии приближающейся даты муниципалы собираются поощрить своих жителей, но не всех, а только обладателей "волчьих" фамилий. Объявление об этом опубликовали в сообществе МО "Волковское" в VK.

"В преддверии празднования "Дня муниципального образования Волковское" мы объявляем поиск наших жителей-однофамильцев: Волковы, Волковские, Волчковы, Волкевичи, Волковенковы, Волкушины, Волконские и все-все-все, у кого в корне фамилии есть слово "Волк" приглашаются на вручение специальных призов от нашего округа", - говорится в сообщении.

Желающим получить подарок следует заполнить специальную форму. На запись уже начали реагировать местные жители. Некоторые пользователи в сети уточняют, подойдет ли девичья фамилия, нужно ли иметь прописку на территории муниципалитета. Одна из жительниц даже поинтересовалась, можно ли что-то придумать для ее шпица по кличке "Вольф" — в местной администрации предложили в мае посетить праздник МО.

Несмотря на различные препятствия в раздаче подарков, в частности, ограничении законодательства о расходовании средств из местного бюджета на незарегистрированных в округе граждан, глава местной администрации МО "Волковское" Михаил Раимов пообещал придумать иные призы, которые не создавали бы нагрузки для бюджета округа.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о планах муниципалов из МО "№15" переименовать округ.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру