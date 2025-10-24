Новый экспертный совет при Смольном займется вопросами развития Арктики

В Смольном появился Экспертный совет по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга. Новый орган будет работать при комитете по внешним связям Петербурга, сообщили в соцсетях ведомства 24 октября. Первое заседание совета прошло под руководством председателя комитета Евгения Григорьева.

"Задача – укрепить роль Санкт-Петербурга в реализации государственной политики в Арктике и стать в авангарде вовлечения неарктических регионов России в решение задач по развитию Арктической зоны во исполнение поручений Президента Российской Федерации Путина В.В", – сообщили в комитете.

С помощью экспертного совета в администрации города намерены увеличить использование "арктического потенциала" организаций, действующих на территории Петербурга. Также чиновники намерены расширить участие Смольного в в проекта и программах развития регионов Арктики. В состав экспертного совета вошли представители научно-исследовательских организаций, предприятия и общественных объединений.

Судя по фотографиям Смольного, на заседании присутствовали заместитель председателя комитета по внешним связям Евгений Кассюра и руководитель управления Арктики Сергей Николаев. Отдельное управление при комитете появилось в мае 2025 года, после реорганизации комитета по делам Арктики. Подробнее о ликвидированном ведомстве читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: Комитет по внешним связям