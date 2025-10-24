ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
24 октября 2025

Беглов заявил о стабилизации просадки грунта на улице Харченко

Беглов заявил о стабилизации просадки грунта на улице Харченко

Просадку грунта стенок котлована и прилегающей территории на улице Харченко удалось стабилизировать 24 октября, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Вечером 20 октября там прорвало канализационный коллектор, из-за чего образовался провал.

Рабочие установили шпунтовое ограждение между домами по 1-му Муринскому проспекту. Для защиты от дождевых вод стенки котлована укрыли специальным водонепроницаемым материалом. 

Напомним, во время размыва коллектора никто не пострадал. Жильцов близлежащего здания эвакуировали. После аварии Беглов создал и возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Уже на следующее утро после аварии он прибыл на место и пообщался с эвакуированными петербуржцами. Следственный комитет по факту инцидента возбудил уголовное дело по статье о халатности. 

Кирилл Дудров


