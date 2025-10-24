ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 24 октября 2025, 14:50

СК организовал проверку из-за похищения младенца в Пулково

Инцидент с похищением ребенка в аэропорту Пулково привлек к себе внимание Следственного комитета, сообщили 24 октября в пресс-службе ведомства. Следователи организовали проверку в связи с появившимися ранее сообщениями в СМИ.

По данным СК, в терминале произошла драка, во время которой бывшая жена выхватила у гражданина из коляски их маленького ребенка и убежала. Следователи устанавливают обстоятельства происшедшего.

"По предварительной информации, между участниками инцидента идёт спор об опеке над общим сыном", — уточнили в Следкоме.

Согласно информации в СМИ, драка произошла накануне вечером. Telegram-канал Baza уточнил, что между бывшими супругами идет спор об опеке над годовалым сыном.

