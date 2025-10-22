ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 22 октября 2025, 16:57

Эвакуированных из-за провала грунта жильцов стали переселять в маневренный фонд

фото ЗакС политика Эвакуированных из-за провала грунта жильцов стали переселять в маневренный фонд

Жильцов дома № 29/20 по 1-му Муринскому проспекту, эвакуированных после просадки грунта на участке коллектора по улице Харченко, начали переселять в маневренный и гостиничный фонд, сообщили 22 октября в администрации губернатора. К настоящему моменту переселены уже 61 человек.

"В настоящее время 30 семей (61 человек) переселены в гостиницы и апартаменты на территории Выборгского района", — сообщили в Смольном.

Решается вопрос о переселении еще девяти семей. Временное жилье пообещали давать, в том числе, и тем, кто снимал квартиры в здании.

Размыв на участке коллектора произошел вечером 20 октября, в результате инцидента никто не пострадал. Жильцов ночью перевели в здание школы № 104. Как сообщалось, на занятиях учеников это не сказалось. Оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшего возглавил губернатор Александр Беглов. Утром после аварии он побывал на месте и пообщался с эвакуированными в школу горожанами.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама