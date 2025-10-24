Медведев наградил Валерию Лошак за проект памятника героям СВО

Депутат МО "Аптекарский остров" Валерия Лошак удостоилась награды от "Единой России" за инициативу по созданию в Петербурге памятника участникам специальной военной операции. Проект скульптуры "Защитник Отечества" признали лучшей практикой реализации народной программы партии среди первичных отделений ЕР городских населенных пунктов. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве 23 октября. Награду вручал председатель партии Дмитрий Медведев.

"Наша скульптура – не просто монолит, а рукотворное произведение искусства. Каждый цветок, созданный с любовью и трепетом, – это символ благодарности и памяти, прославляющий подвиг наших доблестных воинов. Более двух с половиной тысяч участников – сотрудники федеральных ведомств, депутаты всех уровней, государственные служащие, жёны героев, дети, блокадники – все мы объединились в едином порыве сердца и души", – цитируют Лошак в пресс-службе партии.

Депутат Лошак занимается проектом по созданию монумента с марта 2025 года. По задумке авторов, она будет представлять собой ростовой скульптуру военнослужащего, держащего на руках ребенка. В качестве постамента намерены создать шар из керамических цветов. Петербуржцы вручную собирают "цветы" для постамента. Встречи проходят практически каждую неделю. В акции принимают участие депутаты Законодательного собрания, политики федерального уровня, чиновники и волонтеры.

Лошак избралась в совет МО "Аптекарский остров" в сентябре 2024 года от "Единой России", возглавляет местное отделение партии. Также она является членом Союза художников России.

Константин Леньков / Фото: Единая Россия