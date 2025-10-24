Муниципал
Муниципал 24 октября 2025, 15:04

Медведев наградил Валерию Лошак за проект памятника героям СВО

фото ЗакС политика Медведев наградил Валерию Лошак за проект памятника героям СВО

Депутат МО "Аптекарский остров" Валерия Лошак удостоилась награды от "Единой России" за инициативу по созданию в Петербурге памятника участникам специальной военной операции. Проект скульптуры  "Защитник Отечества" признали лучшей практикой реализации народной программы партии среди первичных отделений ЕР городских населенных пунктов. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве 23 октября. Награду вручал председатель партии Дмитрий Медведев. 

"Наша скульптура – не просто монолит, а рукотворное произведение искусства. Каждый цветок, созданный с любовью и трепетом, – это символ благодарности и памяти, прославляющий подвиг наших доблестных воинов. Более двух с половиной тысяч участников – сотрудники федеральных ведомств, депутаты всех уровней, государственные служащие, жёны героев, дети, блокадники – все мы объединились в едином порыве сердца и души", – цитируют Лошак в пресс-службе партии. 

Депутат Лошак занимается проектом по созданию монумента с марта 2025 года. По задумке авторов, она будет представлять собой ростовой скульптуру военнослужащего, держащего на руках ребенка. В качестве постамента намерены создать шар из керамических цветов. Петербуржцы вручную собирают "цветы" для постамента. Встречи проходят практически каждую неделю. В акции принимают участие депутаты Законодательного собрания, политики федерального уровня, чиновники и волонтеры. 

Лошак избралась в совет МО "Аптекарский остров" в сентябре 2024 года от "Единой России", возглавляет местное отделение партии. Также она является членом Союза художников России. 

Константин Леньков / Фото: Единая Россия


