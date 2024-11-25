Губернатор Александр Беглов подвел итоги визита делегации Петербурга в Кубу, отметив укрепление экономических, культурных и молодежных связей. Он подчеркнул важность сохранения общей исторической памяти, напомнив о подвиге кубинских патриотов на Невском пятачке и визите Фиделя Кастро в Ленинград, сообщила 25 ноября пресс-служба Смольного.

Товарооборот между Петербургом и Кубой за 2023 год вырос втрое, увеличились поставки мебели, фармацевтической продукции и электрооборудования. Ведутся переговоры о новых проектах в экономике, туризме, науке и медицине, а также создании Информационного делового центра в Гаване.

Стороны подписали соглашения по развитию туризма и сохранению культурного наследия. Петербург делится опытом цифровизации и продолжает искать инвесторов для Особой зоны развития "Мариэль".

Напомним, сегодня, 25 ноября, Беглов рассказал о масштабной реконструкции тепловых сетей в Петербурге.

фото с сайта Смольного