Беглов потеснил Дрозденко в медиарейтинге губернаторов СЗФО

Губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам июня занял первое место по упоминаемости в СМИ среди губернаторов Северо-Западного федерального округа в рейтинге, представленном "Медиалогией". Он сместил с лидирующей позиции на второе место коллегу из Ленинградской области Александра Дрозденко, который до этого возглавлял список. "Бронза", как и месяцем ранее, досталась губернатору Вологодской области Георгию Филимонову.

"Медиалогия" перечислила наиболее заметные инфоповоды, обеспечившие Беглову первенство в июне. Так, по итогам ПМЭФ губернатор сообщил, что Петербург заключил 74 соглашения на общую сумму 731,7 млрд рублей. Писали журналисты о рабочей встрече Беглова с президентом Владимиром Путиным, об участии губернатора в церемонии закладки нового разводного моста в составе Широтной магистрали скоростного движения и в церемонии запуска производства промышленных роботов концерна "Калашников" в Петербурге. Кроме того, привлекли внимание подписание соглашения касательно создания культурно-делового пространства в комплексе "Крестов" и комментарий Беглова об атаке беспилотников на Петербург.

В общероссийском рейтинге Беглов занял четвертое место, поднявшись на одну позицию за месяц. Дрозденко, занимавший четвертое место по итогам мая, сместился на десятую позицию.

Как и месяцем ранее, во главе общефедерального списка оказался мэр Москвы Сергей Собянин. Второе место отошло губернатору Московской области Андрею Воробьеву, третье — главе Севастополя Михаилу Развозжаеву.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру