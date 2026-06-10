Дрозденко сохранил первенство в медиарейтинге по СЗФО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам мая сохранил первое место в рейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа, представленного 10 июня "Медиалогией". Равным образом остался на втором месте глава Петербурга Александр Беглов, а на третьем — губернатор Вологодчины Георгий Филимонов.

"Медиалогия" представила инфоповоды, которые сыграли наиболее заметную роль в распределении мест в первой тройке. В случае с Дрозденко чаще всего речь шла о новостях, касающихся отражения воздушной угрозы. Первенство губернатору обеспечили сообщения о 50 сбитых БПЛА над регионом, о локализации пожара в промзоне Киришей, об объявлении режима воздушной опасности в Лужском районе и о более чем 60 сбитых при атаке на Приморск БПЛА. Особняком стоит сообщение о том, что на Дне Победы в Ивангороде Дрозденко поблагодарил жителей эстонской Нарвы, собравшихся на противоположном берегу реки послушать концерт.

О Беглове СМИ писали, что тот поучаствовал в шествии "Бессмертного полка", поручил произвести выплаты ветеранам и блокадникам, представил в Мариинском дворце ежегодный отчет о результатах работы Смольного. Там он, в частности, заявил о поддержке строительства двух небоскребов в Лахте. Кроме того, отдельным инфоповодом стало 70-летие градоначальника, которое он отметил 19 мая.

В общероссийском зачете Дрозденко занял четвертое место, улучшив свой результат на одну позицию. Беглов стал пятым, продвинувшись на два места вверх. Первое место, как и месяцем ранее, досталось мэру Москвы Сергею Собянину. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сохранил второе место. "Бронза" отошла главе ЛНР Леониду Пасечнику, который поднялся сразу на 32 позиции.

Отметим, что первое место по СЗФО Дрозденко занимает третий месяц подряд. Всё это время места в тройке лидеров остаются неизменными.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру