Новости 20 марта 2026, 13:48

Центробанк понизил ключевую ставку до 15 процентов годовых

По итогам заседания совета директоров 20 марта Банк России понизил ключевую ставку до 15% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. Относительно предыдущего значения показатель снизился на 50 базисных пунктов. Это седьмое подряд снижение ключевой ставки.

В Центробанке заявили, что российская экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале наблюдалось снижение темпа роста цен, наблюдаемые сейчас показатели находятся в пределах 4-5% в пересчете на год. В то же время отмечается увеличение неопределенности со стороны внешних условий.

По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой кредитно-денежной политики в 2026 году уровень годовой инфляции должен снизиться до 4,5-5,5%. Как ожидается, устойчивая инфляция подберется к 4% во втором полугодии.

Текущий рост цен с поправкой на сезонность в январе и феврале составил 10,2% с поправкой на год. При этом в IV квартале 2025 года показатель равнялся 4,4%. Также по сравнению с IV кварталом базовая инфляция выросла в среднем с 5 % до 7%. По состоянию на 16 марта годовая инфляция составила 5,9%.

"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросы предприятий говорят о замедлении роста экономической активности в начале 2026 года", — отметили в Центробанке.

Снижается напряженность на рынке труда. Доля предприятий с дефицитом кадров снизилась до уровня середины 2023 года. Кредитная активность сдержанная, россияне демонстрируют склонность к сбережению средств.

Предыдущее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоялось 13 февраля, тогда показатель снизили с 16% до 15,5%. В следующий раз к обсуждению вопроса вернутся 24 апреля.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


